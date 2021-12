Königsbrunn

18:30 Uhr

So bereitet sich die Feuerwehr Königsbrunn auf die Linie 3 vor

Was tun, wenn es kracht? Die Königsbrunner Feuerwehr hat sich auf den Umgang mit Notfällen an der Straßenbahnlinie 3 vorbereitet.

Plus Probefahrten, Fortbildungen, Gerätschaften - die Feuerwehr Königsbrunn bereitet sich auf den Start der Straßenbahn vor. Welche Szenarien trainiert werden.

Von Adrian Bauer

Der Start der Linie 3 in Königsbrunn steht unmittelbar bevor: Am Sonntag, 12. Dezember, mit dem großen Fahrplanwechsel der Bahn beginnt für die Stadt ein neues Kapitel in Sachen Verkehr. Erstmals ist Königsbrunn damit per Schiene erreichbar. In einer kleinen Serie stellen wir Ihnen verschiedene Aspekte des Millionenprojekts und seiner Begleiterscheinungen vor. Los geht es mit dem Thema Sicherheit: Denn das neue Verkehrsmittel bringt auch neue Herausforderungen für die Retter von der Königsbrunner Feuerwehr mit sich. Diese haben sich gründlich darauf vorbereitet.

