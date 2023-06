Experte erklärt: So entsteht eine Insektenoase im Garten

In einem Vortrag in Königsbrunn erklärte Markus Gastl dem Publikum, was jeder Einzelne tun kann, um zum Naturschutz beizutragen.

Bei einer langen Fahrradtour durch Süd- und Nordamerika gewann Markus Gastl den Eindruck: Überall auf der Welt wird Natur zerstört. Er fasste dort den Vorsatz, nach seiner Rückkehr einen Garten für die Natur anzulegen. Auf rund 10.000 Quadratmetern südlich von Ansbach setzte er diesen Plan um. Wie er dabei vorgegangen ist und was alle im eigenen Garten tun können, erklärte er dem Publikum anlässlich der Königsbrunner Umwelttage bei seinem Vortrag „Vielfalt im Garten und der Stadt“ im Saal des Infopavillons 955.

„Vielfalt ist das Gegenteil von Monokultur. Statt 20 Thujen kann man 20 verschiedene heimische Sträucher pflanzen, schon hat man einen riesigen Unterschied gemacht für die Natur“, so Gastl. Um die Menschen zu einer Umgestaltung zu motivieren, lieferte er viele Zahlen, zum Beispiel sind in den letzten 30 Jahren 80 Prozent der Insekten in Deutschland verschwunden. Würde jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas tun, werde die Welt eine bessere. Insektenhotels seien auch auf einem Balkon möglich. Völlig unverständlich seien für ihn Menschen, die von der farbenfrohen Natur auf Korsika schwärmen, sich großformatige Naturkalender in die Wohnung hängen, aber im eigenen Garten Rasen und Thujen pflegen.

Drei-Zonen-System für Nachhaltigkeit im Garten

Gastl hat ein Drei-Zonen-System entwickelt: Gehölze pflanzt er an den Rand des Grundstücks, als Pufferzone zwischen Außenwelt und Gartenoase. Den Nutzgarten, den er als Ertragszone bezeichnet, legt er in die Nähe des Hauses. Zwischen diesen beiden Zonen liegt ein Bereich namens "Hotspot-Zone". Hier blühen heimische Blumen. Die Auswahl ist groß, es gibt rund 4500 heimische Pflanzenarten, überwiegend nicht in Gartenmärkten erhältlich, sondern bei spezialisierten Versandhändlern. Die Blumenzone wird einmal im Jahr gemäht, das Mähgut entfernt. Es gibt einige heimische Blumen, die auf nährstoffreichem Boden gedeihen, etwa der Löwenzahn. Die meisten bevorzugen jedoch magere, sandige Böden. Auf einer Magerwiese ist es wichtig, das Mähgut zu entfernen, weil es sich sonst zersetzt und in Nährstoffe verwandelt.

Nachhaltigkeit bedeute, dass kein Material in den Garten gebracht werde und keines ihn verlasse, so Gastl. Also kein Dünger hinein, kein Gehölz- oder Rasenschnitt hinaus. Die Ertragszone erhält Nährstoffe durch Kompost aus Laub und Mähgut. Außerdem legt er Mähgut direkt zwischen die Gemüsereihen als Mulchdecke, die ein Austrocknen der Gemüsebeete verhindert und das Unkraut unterdrückt. Zweige und Äste schichtet er zwischen Pfählen auf und erhält so Strukturelemente für den Garten und Lebensräume für Tiere. Wie das Ergebnis aussieht, kann man bei Führungen durch seine beiden Gärten „Hortus Insectorum“ und „Hortus Felix“ sehen oder in seinen Büchern und Broschüren lesen. Auch im Fernsehen hat er seine Ideen schon mehrfach vorgestellt.

Auch auf kleinstem Raum kann viel bewegt werden

Ein solcher Drei-Zonen-Garten lasse sich auch auf kleinstem Raum verwirklichen, versicherte Gastl auf eine Nachfrage aus dem Publikum. Für einen heimischen Strauch, wie Felsenbirne oder Hundsrose, einige heimische Blumen, wie Kartäusernelke oder Ästige Graslilie, und dazu etwas Salat und Radieschen genügen wenige Quadratmeter oder sogar drei Blumentöpfe auf dem Balkon.

