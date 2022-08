Königsbrunn

vor 32 Min.

So erlebt Football-Coach Frank Roser aus Königsbrunn seine ELF-Premiere

Plus In Europas bester Football-Liga läuft es schlecht für Frank Roser und seine Cologne Centurions. Wie der Trainer aus Königsbrunn mit Rückschlägen und Pleiten umgeht.

Von Adrian Bauer

Die gute Laune hat Frank Roser nicht verloren. Trotz der acht Spiele langen Niederlagenserie seiner Cologne Centurions in der europäischen Football-Liga ELF lässt sich der Königsbrunner nicht hängen und erwartet das auch von seinen Spielern. Das ist gar nicht so leicht in einer Saison, in der von Beginn an der Wurm drin ist. Doch insgesamt nimmt er aus seiner Cheftrainer-Premiere auf europäischem Top-Niveau viel Positives mit.

