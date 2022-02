So feiern die Königsbrunner Trachtler ihr 100-jähriges Bestehen

Das große Jubiläum hätten "D'Lechauer" aus Königsbrunn gern groß gefeiert. Doch auch ohne Großveranstaltung hat der Verein ein tolles Programm zusammengestellt.

Seit 100 Jahren kümmern sich "D'Lechauer" in Königsbrunn um die Pflege von Tracht und Brauchtum. Seit der Gründung 1922 hat der Verein wechselvolle Zeiten erlebt, aber mit viel Zusammenhalt und guter Jugendarbeit eine Menge auf die Beine gestellt. Das hätten die Mitglieder des Heimat- und Volkstrachtenvereins gerne mit einem großen Fest samt Umzug gefeiert. Weil man pandemiebedingt nicht verlässlich planen konnte, gibt es nun viele kleine Jubiläumsveranstaltungen über das ganze Jahr verteilt.

Eigentlich schwebte den Verantwortlichen um Vorsitzenden Bernhard Dachs vor, wie 2014 wieder einen Gautrachtentag auszurichten. Beim Festumzug zogen damals etwa 3000 Menschen in Tracht durch die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, Tausende Zuschauer säumten die Strecke. In Corona-Zeiten ist solch ein Fest aber schon finanziell nicht darstellbar, sagt Dachs: "Als Verein muss man für so vieles in Vorleistung gehen - Einladungen, Anträge, Broschüren und so weiter." Die Planungen für solch ein Fest beginnen gewöhnlich mehr als ein Jahr im Voraus. Weil nicht absehbar war, ob das Fest wirklich würde stattfinden können, brach der Vorstand Mitte vergangenen Jahres die Planungen ab und entschied sich für die Variante mit vielen kleineren, aber stimmungsvollen Aktionen.

Jubiläumsjahr beginnt mit Ausstellung im Königsbrunner Rathaus

Den Auftakt ins Jubiläumsjahr bildet die Eröffnung einer Ausstellung: Im Kunstkarree des Rathauses werden ab dem 17. Februar Fotos aus den 100 Jahren Vereinsgeschichte gezeigt. Dafür haben die Mitglieder viele Stunden Arbeit investiert. "Vieles wussten wir selbst noch, sehr hilfreich waren auch ältere Mitglieder wie Stefanie Hobmeier", sagt Bernhard Dachs. Viele weitere Informationen zog ein Team um Schriftführerin Julia Bamberger aus den Protokollen der Vereinsversammlungen.

Eine Geschichte kam dabei beispielsweise bei der Umbenennung heraus: 1933 trat der bisherige "Gebirgstrachtenerhaltungsverein" dem "Altbayrisch-Schwäbischen Gauverband" bei und gab sich bei dieser Gelegenheit den heutigen Namen. Bei der Eintragung in Merching mussten die Königsbrunner fünf Mark Aufnahmegebühr und acht Mark Jahresbeitrag entrichten. So viel hatten sie aber nicht dabei, sodass 4,50 Mark aus der Merchinger Kasse geliehen werden mussten. Neben dem Beweis, dass auch früher in den Versammlungen mal gestritten wurde, freuten sich die Königsbrunner über viele Formulierungen, sagt Bernhard Dachs: "Ich sage am Ende unserer Monatstreffen immer: 'Wir gehen jetzt zum gemütlichen Teil über.' Damals hieß das: 'Man ging zur allgemeinen Heiterkeit über.'"

Gründung des Trachtenvereins "D'Lechauer" am 3. September 1922 als Gebirgstrachtenerhaltungsverein Lechauer. Vorsitzender war damals Wolfgang Wallner. Foto: Sammlung Trachtenverein

Der Trachtenverein Königsbrunn freut sich auf das Maibaumaufstellen

Die Trachtler hoffen auf viele heitere Veranstaltungen im Jahreslauf. Mit dem Kinderfaschingsball und dem Feutra-Ball mit der Feuerwehr mussten allerdings bereits zwei Termine coronabedingt abgesagt werden. Jetzt hoffen die Trachtler, dass der Musikhoigarten am 19. März und der Jubiläums-Osterheimatabend am 17. April im Trachtenheim stattfinden können. "Eigentlich würden die Gruppen jetzt schon dafür proben. Corona hat das aber bislang verhindert", sagt Julia Bamberger. Die Übungsabende, bei denen Jugend und Aktive sonst jeden Freitag abends zusammenkommen, konnten seit zwei Jahren nur sporadisch stattfinden. Das Vereinsleben findet meist online mit Stammtischen oder Aktionen wie dem "Maibaum dahoim" statt. In diesem Jahr sind "D'Lechauer" aber optimistisch, dass sie am 1. Mai ihren Maibaum traditionell aufstellen können und hoffen, dass es mit dem Adventskonzert klappt.

Ein Höhepunkt des Sommers wird für den Verein die Einweihung des restaurierten Feldkreuzes am Trachtenheim. Das alte Kreuz hatten die Mitglieder im vergangenen Jahr abgebaut, weil der Fuß morsch war. Am 10. Juli wird es nach einem Festgottesdienst in der Kirche Maria unterm Kreuz neu eingesegnet. Die Verantwortlichen hoffen auf viele Besucher bei den Festen und freuen sich auf Feiern mit den vielen befreundeten Vereinen. Neben den Patenvereinen aus Schwabmünchen und Merching pflegen "D'Lechauer" gerne freundschaftliche Beziehungen zu anderen Königsbrunner Vereinen wie der Feuerwehr, den Brunnenschützen oder dem Verein für Freizeit und Natur.

Mit ihren schönen traditionellen Stücken ist die Volksmusikgruppe Königsbrunn seit jeher ein fester Bestandteil des Adventskonzerts des Trachtenvereins. Foto: Andrea Collisi (Archivbild)

Auch wenn die Vereinsarbeit durch Corona nicht leichter geworden ist, gibt es aus Sicht der Trachtler in den vergangenen Jahren eine durchaus erfreuliche Entwicklung, sagt Bernhard Dachs: "Es ist schön zu sehen, dass es für junge Leute wieder normal ist, in Lederhose oder Dirndl zum Volksfest zu gehen. In meiner Jugend wurde man teilweise ausgelacht, wenn man in Lederhose auf die Straße ging." Zwischen einer Tracht und der oft getragenen Landhausmode gebe es zwar einige Unterschiede. Für eine maßgefertigte, vollständige Ausrüstung der Lechauer Tracht zahlt ein "Bua" schnell mehr als 2000 Euro. Doch der Trend dürfe gerne anhalten.

Die Termine des Jubiläumsjahres der Lechauer:

17. Februar, 19 Uhr: Eröffnung der Ausstellung 100 Jahr D'Lechauer im Rathaus

19. März, 15 Uhr: Gaufrühjahrsversammlung

19. März, 19.30 Uhr: Musikhoigarten im Trachtenheim

17. April, 19.30 Uhr: Jubiläums-Osterheimatabend im Trachtenheim

1. Mai, 14 Uhr: Maifeier am Marktplatz

25. Juni: Schnalzerseminar in Oberottmarshausen mit öffentlichem Auftritt in Königsbrunn

10. Juli, 11.30 Uhr: Festgottesdienst in Maria unterm Kreuz mit anschließender Einsegnung des neuen Feldkreuzes am Trachtenheim

20. August, 14 Uhr: Gartenfest am Trachtenheim

17. September, 19.30 Uhr: Volkstanz im Trachtenheim

16. Oktober, 19.30 Uhr: Helferfest mit Blasmusik im Trachtenheim

27. November, 19 Uhr: Adventskonzert in Maria unterm Kreuz

18. Dezember, 14 Uhr: Weihnachtsfeier im Trachtenheim