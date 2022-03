So feiert der Gartenbauverein Königsbrunn seine neue Heimat

Lange mussten die Mitglieder des Gartenbauvereins Königsbrunn warten: Doch jetzt steht fest, wie die Einweihung des neuen Obst- und Gartenbauzentrums gefeiert wird.

Der Vorstand des Vereins für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn hat sich nach langem Warten entschlossen die Einweihung des Obst- und Gartenbauzentrums groß zu feiern. Beginnen soll das dreitägige Fest am Freitag, 20. Mai. Nachdem weder das 120-jährige Bestehen im Jahr 2020 noch der Hebauf wegen der Corona-Einschränkungen gefeiert werden konnten, will der Gartenbauverein jetzt die Einweihung groß mit allen Bürgerinnen, Bürgern und Vereinen feiern.

Gartenbauverein Königsbrunn: Einweihung findet am Freitag statt

Am Freitag gibt es einen Einweihungsabend mit geladenen Gästen. Am Samstag beginnt der "Tag der Vereine" mit einem Weißwurstfrühstück. Gegen 14 Uhr begrüßt der Vorsitzende Ulrich Grassinger die Vereine und es wird der Spendenbrunnen gemauert. Die Gartler hatten für eine Spende ab 100 Euro einen Stein mit Namensplakette ausgelobt, um Geld für den Bau einzuwerben. Am Sonntag, 22. Mai, stehen die Kinder und Familien im Vordergrund. Es gibt eine Hüpfburg und Spiele für die Jüngsten und um 17 Uhr wird ein ökumenischer Abschlussgottesdienst gefeiert.

Projektleiter Roland Neider betont, dass während der ganzen Zeit der Großteil des Gartenzentrums zur Besichtigung freisteht und Mitglieder für Fragen und Erläuterungen an verschiedenen Punkten abgestellt werden. Auch die Mosterei wird geöffnet sein und der stellvertretende Vorstand Wilhelm Terhaag wird die Fragen zum Ablauf des Saftens beantworten. (AZ)