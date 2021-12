So geht die Baustelle im Zentrum Königsbrunns weiter

Plus Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn soll 2022 verschönert werden. Wo die Stadträte noch Gesprächsbedarf sehen und warum erst im Mai weitergebaut wird.

Im Untergrund ist die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Zentrum von Königsbrunn schon auf dem neuesten Stand. 2022 soll es nun mit der Gestaltung des zentralen Bereichs zwischen den Einmündungen der Gartenstraße und der Marktstraße weitergehen. Jörg Kratzer vom Tiefbauamt der Stadt stellte in der aktuellen Stadtratssitzung gemeinsam mit dem Planungsbüro Steinbacher Consult den aktuellen Stand der Planungen vor. Vorgesehen sind Sperrungen von einzelnen Abschnitten der Straße. Bei einigen Details sahen die Stadträte auch noch Gesprächsbedarf.