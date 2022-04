Königsbrunn

11:55 Uhr

So geht es in Königsbrunn mit Königsmarkt und Gautsch weiter

Im Oktober 2019 fand der bislang letzte Königsmarkt in Königsbrunn statt. Am Sonntag geht es am neuen Standort wieder los.

Plus Nun ist es also wirklich so weit: Am Sonntag findet der erste Königsmarkt seit Oktober 2019 statt. Derweil laufen in Königsbrunn die Vorbereitungen für die Gautsch.

Von Adrian Bauer

Endlich wieder durch die Budenstraßen auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße flanieren und die Angebote der Fieranten begutachten: Freunde des Königsmarkts kommen am Sonntag, 24. April, zwischen 10 und 18 Uhr in Königsbrunn wieder auf ihre Kosten. Erstmals seit Herbst 2019 kann das beliebte Markttreiben wieder stattfinden. Eine echte Premiere gibt es beim Standort, denn die Budenstraße wird baustellenbedingt nach Norden wandern. Die neue Leiterin Jutta Steinlen plant derweil auch schon für die nächste Ausgabe der Gautsch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen