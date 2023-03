Königsbrunn

vor 48 Min.

So is(s)t Königsbrunn: Afghanisch kochen heißt frisch und würzig

Quandi Gul (rechts) und Bahar stehen viele Stunden in der Küche am Tag, kochen aber beide von Kindheit an sehr gern.

Plus Quandi Gul und Bahar leben seit sechs Jahren in Königsbrunn. Bei den Afghaninnen ist Kochen noch weitgehend Handarbeit, und alles Gute braucht seine Zeit.

Von Andrea Collisi Artikel anhören Shape

Menschen aus mehr als 100 Nationen leben gemeinsam in Königsbrunn. Jede Kultur bringt ihre eigenen Rezepte und Geschmäcker ein. Diese stellt die Redaktion in der neuen Serie "Königsbrunn is(s)t" in den Mittelpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen