Königsbrunn

vor 44 Min.

So kam es zu dem großen Stromausfall in Königsbrunn

Ein defektes Kabel verursachte am Samstag den Stromausfall in Königsbrunn.

Plus Tausende Menschen sitzen am Samstag für einige Zeit im Dunkeln. Jetzt steht fest, wie es zu dem Stromausfall kam. Die Lechwerke haben für solche Fälle Notfallpläne.

Von Adrian Bauer

Plötzlich wurde es dunkel am Samstag in Königsbrunn. Im kompletten Stadtgebiet fiel am Samstagabend gegen 22 Uhr der Strom aus. Während bei den meisten Haushalten nach wenigen Minuten die Lampen wieder angingen, dauerte es in einigen Bereichen bis etwa 23.30 Uhr, bis alles lief. Nachdem am Sonntag noch keine Ursache feststand, konnten die Lechwerke (LEW) nun erklären, wie es zu der Havarie kam und welcher Schaden entstanden ist.

