So können Sie Karten für das Ritterturnier in Königsbrunn gewinnen

Ritterspiele live erleben und sich wie im Mittelalter fühlen können Besucher beim Ritterturnier vom 22. bis 25. September in Königsbrunn. Wir verlosen Tickets.

Das Mittelalter ruft: Eine Pferdeshow in authentischer Atmosphäre und mit gastronomischen Angeboten erwartet die Besucher in Königsbrunn von Freitag, 22., bis Montag, 25. September, auf der Wiese in der Landsberger Straße. Die Zuschauer erleben Ritter, Prinzessinnen und Pferde in einer spektakulären Inszenierung. In Rüstung, bewaffnet mit Schwert und Lanze, treten die Ritter auf feurigen Pferden in der Arena gegeneinander an.

Beim spannenden Turnier zeigen sie ihr Können bei atemberaubenden Kunststücken und einem einmaligen Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd. Damit sich die Tiere zwischen den Darbietungen erholen können, leben sie in mobilen Ställen, sogenannten Stallzelten. "Das Ritterturnier" ist das neue Konzept der Kaiser Events GbR von den Brüdern Stefan und Jeffrey Kaiser. Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr und am Sonntag und 14 Uhr - die Zuschauerplätze sind überdacht. Am Freitag und Montag ist Familientag mit Kinderpreisen für alle. Tickets können an allen Spieltagen von 10 bis 12 Uhr, sowie je eine Stunde vor Show-Beginn gekauft werden.

Wir verlosen fünfmal zwei Karten für das Mittelalterspektakel

Mittelalterfans können ihr Glück auch beim Gewinnspiel versuchen: Die Schwabmünchner Allgemeine verlost fünfmal zwei Eintrittskarten für das Ritterturnier. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Ritterturnier). Einsendeschluss ist Mittwoch, 20. September, 12 Uhr. Die Karten sind während des kompletten Gastspiels in Königsbrunn für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355.