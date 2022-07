Königsbrunn

vor 34 Min.

So sieht das neue Pflaster im Königsbrunner Zentrum aus

Die Arbeiten für das Musterpflaster beim Königsbrunner Rathaus sind in vollem Gange.

Plus Am Königsbrunner Rathaus wird gerade eine Referenzfläche verlegt. Hier kann sich jeder schon einmal anschauen, was für die Innenstadt geplant ist.

Von Elmar Knöchel

Die gute Nachricht für die Anwohner der Königsbrunner Hauptstraße vorneweg: Der Pflasterbelag, der in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße verlegt werden soll, hat bessere Lärmwerte als ein vergleichbarer Asphaltbelag.

