So sieht der neue Bücherfrühling in Königsbrunn aus

Auf einen schönen Bücherfrühling können sich die Literatur- und Bücherfreunde in Königsbrunn freuen. Dieser wird - und das ist neu - sich nicht wie all die Jahre vor der Pandemie vorrangig im März stattfinden. Stadtbüchereileiterin Hildegard Häfele verteilt bewusst über das ganze Jahr Lesungen und Büchervorstellungen: Die erste fand Ende Januar statt mit Hans Schütz' gutem Mensch von Auschwitz, die letzten finden im Herbst statt. Dabei werden auch diejenigen nachgeholt, die im vorigen Jahr nicht stattfinden konnten wegen der Pandemie.