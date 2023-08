Königsbrunn

vor 48 Min.

So sieht die neue Lochbachbrücke in Königsbrunn aus

Foto: About Us

Plus Die neue Schaffner-Bruck bringt Fußgänger und Radler über den Bach. Der Naturlehrpfad bei Königsbrunn ist fast fertig, der wichtigste Schritt nun abgeschlossen.

Von Marco Keitel

Vier Jahre hat die Diskussion um die neue Lochbachbrücke bei Königsbrunn gedauert, dann ging alles ganz schnell. Zumindest nachdem die Vorbereitung abgeschlossen war. Auf der Uferseite Richtung Königsbrunn wurden schon vor einigen Wochen die Fundamente betoniert. Am Donnerstag sollte die Brücke im Laufe des Tages eingesetzt werden. Dann fand das Bauwerk aus Metall deutlich früher als geplant seinen Platz.

Idyllisch: So sieht der Lochbach bei Königsbrunn im Bereich der neuen Brücke aus. Foto: Marcus Merk

Schon am frühen Morgen brachte ein großer Autokran die Brücke an ihren Bestimmungsort. Eine Aktion, die eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe des Tages erwartet worden war. Aber die Arbeiterinnen und Arbeiter der Firma Sturm aus Griesbeckerzell im Landkreis Aichach-Friedberg beeilten sich. Der Grund: Am Vormittag wurde es ziemlich windig. Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometer wurden befürchtet. Markus Krause vom Tiefbauamt der Stadt Königsbrunn sagt: "Dann macht der Kran das nicht mehr mit."

