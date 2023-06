So sollen die neuen Grüninseln im Zentrum von Königsbrunn aussehen

In Königsbrunns "Neuer Mitte" entstehen über 40 Hochbeete mit Sitzbänken. Wie diese aussehen werden, hat der Stadtrat jetzt festgelegt.

Die Baustelle im Königsbrunner Zentrum schreitet voran. Zum aktuellen Bauabschnitt 1 "Neue Mitte" zur Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße musste der Stadtrat jetzt einige Entscheidungen treffen. "Das war wichtig, damit wir weiterkommen", sagt Jörg Kratzer, Leiter des Sachgebiets Tiefbau der Stadt Königsbrunn.

Konkret geht es um insgesamt über 40 Inseln mit Hochbeeten und Sitzbänken, die als Grünflächen entlang der neu gepflasterten Bürgermeister-Wohlfarth-Straße entstehen. "Vor etwa einem Jahr wurde vom Stadtrat festgelegt, dass die Bänke aus heimischen Hölzern gefertigt werden sollen", erläutert Kratzer. Zur Auswahl standen Lärche und Eiche. "Man hat sich aus mehreren Gründen auf die Eiche geeinigt." Unter anderem, weil die Lärche trocken sei und eher mal absplittere und außerdem mehr harze. Ihre Farbe würden beide Holzarten gleichermaßen mit den Jahren verändern, weiß Kratzer. Beispiele zeigen der Tiefbauamtsleiter und Mitarbeiter Darko Perkovic an der Musterfläche – einem Hochbeet gegenüber dem Rathaus, an dem die verschiedenen Möglichkeiten der neuen Inseln veranschaulicht sind.

Seniorengerechte Sitzbänke sind Teil der neuen Grüninseln

Dort wurden auch zwei unterschiedliche Varianten der Verkleidung der Hochbeete verbaut. "Die zugrunde liegenden Betonwinkelsteine sind mit Cortenstahl, einem Edelrost, verkleidet. Die Stadträte haben sich auf einen Passschnitt zum Boden hin geeignet und nicht auf einen überlappenden Schnitt", erläutert Darko Perkovic. Die "Vorzeigebank" hat auch zwei verschieden hohe Rückenlehnen. Hier habe man sich für die höhere Variante entschieden, die mehr Komfort versprechen soll. Zudem sind die Sitzflächen aller Bänke knapp 50 Zentimeter hoch und somit seniorengerecht. Gerade für ältere Menschen, die sich wieder von der Bank erheben wollen, sind die Aufstützhilfen gedacht, deren Anbringung der Stadtrat ebenfalls beschlossen hat.

Insgesamt 40 Grünflächen mit Hochbeeten und Sitzbänken entstehen in Königsbrunns "Neuer Mitte". Foto: Jana Korczikowski

Zu guter Letzt mussten die Baumarten festgelegt werden, die in die Mitte der Hochbeete neben Bodendeckern gepflanzt werden. Hier wurde vor allem die Größe und Ausbreitung der Bäume in Betracht gezogen. "In die Mittelinseln kommt zum Beispiel die schmale Säulen-Ulme, damit sie nicht in den Verkehrsraum ragt. Auf der breiten Gehwegseite hat dagegen der eher ausladende Amerikanische Amberbaum Platz", sagt Kratzer. Die vermeintlich schmälere Gehwegseite zieren künftig Hopfenbuchen, an Anfang und Ende dieser Wege kommen breite, rundliche Schnurbäume. Nur vermeintlich schmäler ist eine Gegwegseite deshalb, weil sie mit vier Metern die gleiche Breite wie ursprünglich behält. "Durch die Reduzierung von vier Fahrbahnen auf zwei plus Mittelinsel werden drei zusätzliche Meter frei, die Teil der breiteren Seite von sieben Metern werden." Fahrradfahrer fahren in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße künftig auf der Fahrspur mit.

Bauarbeiten in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße liegen im Zeitplan

Bis auf an zwei Inseln sollen noch im Herbst oder Winter alle Bäume gepflanzt werden. Sie werden zwar schon eine gewisse Größe beim Einsetzen haben - je nach Baumart zwischen 18 und 25 Zentimeter Stammumfang - zu groß sollten die Bäume aber laut Kratzer noch nicht sein, denn dann wachsen sie erfahrungsgemäß langsamer. Schon in zwei bis drei Jahren könnten die Baumkronen an Hitzetagen Schatten spenden. Bis dahin gibt es für die "Vision 2030" in Königsbrunn einiges zu tun.

Die Bauarbeiten in Königsbrunn liegen im Zeitplan. Foto: Jana Korczikowski

Seit Montag vergangener Woche ist die Kreuzung Marktstraße/Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gesperrt, da sich die Bauarbeiten Richtung Norden verlagern. "Rund 45 Prozent der Pflasterarbeiten der Neuen Mitte sind jetzt abgeschlossen, die bereits gepflasterte Fläche erstreckt sich von Höhe Kriegerdenkmal bis Höhe Gartenstraße. Jetzt ist die Fahrbahn Richtung Norden dran", erläutert Jörg Kratzer. "Wir liegen im Zeitplan." Laut diesem soll der Bauabschnitt 1 im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.