Königsbrunn

06:00 Uhr

So startet die Königsbrunner Kultur in den Herbst

Plus Das Ende der Sommerferien naht und für die Königsbrunner Kulturvereine bedeutet das den Start der Herbstsaison. Klik und Kleinkunstbühne gehen das sehr unterschiedlich an.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Wenn im September die Urlaubszeit endet, läuft in der heimischen Kulturlandschaft der Betrieb langsam wieder an. In Königsbrunn arbeiten die Vereine KliK und Kleinkunstbühne an ihrem Programm, verfolgen dabei aber höchst unterschiedliche Ansätze. Das hat mit der besonderen Situation zu tun, die durch die Corona-Jahre entstanden ist. Gleichzeitig erschwert die Pandemie den Verantwortlichen auch die Planung für die nächsten Monate.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen