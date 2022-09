Königsbrunn

12:00 Uhr

So viele neue Königsbrunner gab es noch nie

Plus Bürgermeister Feigl spricht von einem neuen Rekord. Königsbrunn verzeichnet mehr als 1800 Neubürger in einem Jahr. Rund 150 kommen jetzt zum Empfang ins Rathaus.

An die 150 neue Königsbrunner hat Bürgermeister Franz Feigl jetzt beim Neubürgerempfang im Rathaus begrüßt. Er berichtete ihnen von der Entstehung der Stadt Königsbrunn in der Zeit vor 1842, um ihnen einen Eindruck von ihrer neuen Heimat zu geben. Er schilderte, wie der Name zustande kam, der von den Brunnen, die neben dem Neuhaus im Süden die ersten Gebäude im späteren Königsbrunn waren, abgeleitet wurde. Er erzählte auch, dass der Grund erst einmal von Bobingen erworben werden musste und dass die Menschen, die hier siedelten, allesamt sehr arm waren.

