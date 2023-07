So bunt war das Sommerfest der kleinen Künstler in Königsbrunn

Beim Sommerfest in der Königsbrunner Kindertagesstätte St. Michael beschäftigten sich Kinder mit dem Thema Kunst. Es entstanden Bilder und es wurde musiziert.

„Wir sind kleine Künstler“ lautete das Motto der Kindertagesstätte St. Michael in Königsbrunn beim diesjährigen Sommerfest. Die Kinder lernten in den vergangenen Wochen verschiedene Kunstrichtungen kennen und haben selbst gemalt - wie berühmte Künstler. So sind wunderbare, farbenfrohe „Hundertwasserbilder“ entstanden oder „Seerosenteiche“, wie Monet sie gestaltet hat. Auch andere gestalterische Werke sind entstanden und es wurde musiziert und gesungen.

In spaßigen Wettbewerben konnten sich die Kleinen messen. Foto: Sebastian Schlerege - Fotografie

Die kleinen Darsteller und Darstellerinnen zogen zu fröhlicher Musik und bei strahlendem Sonnenschein in den Garten ein. Viele Gäste, Eltern und Geschwistern warteten schon gespannt auf sie. Nachdem KiTa-Leiterin Sabine Wilhelm die Gäste begrüßt hatte, ging es gleich los mit einer Darbietung der Vorschulkinder. Mit einem schwungvollen Lied, entsprechenden Verkleidungen und Requisiten stellten sie den Gästen verschiedene Künstler vor: Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Tänzer oder Musiker. Mit einem Regenbogentanz begeisterten die Krippenkinder. Farbenfroh, mit bunten Tüchern geschmückt und selbst gestalteten T- Shirts bekleidet, tanzten die Kleinsten zu mitreißender Musik. Stimmgewaltig beendeten dann alle Kinder den offiziellen Teil mit dem gemeinsamen Lied „Wir sind kleine Künstler“.

Spielstationen sorgten bei Königsbrunner Kindern für Unterhaltung

Anschließend konnten die Kinder verschiedene Spielstationen durchlaufen. „Hier gibt es aber viele Angebote, da wird mir gar nicht langweilig“, sagte ein Bub begeistert. Passend zum Tagesmotto wurden bunte Kunstwerke mit der Farbschleuder erstellt, Ketten aus Astscheiben verziert und Musikinstrumente gebastelt. Beim "Actionpainting" war voller Körpereinsatz gefragt. Beim Kasperletheater konnten die Kinder mitfiebern und von Herzen lachen. Die Mitarbeiterinnen hatten sich selber eine Geschichte ausgedacht, in der der Raub eines Kunstwerkes im Mittelpunkt stand. Einen amüsanten Schlusspunkt setzte die Tanzgalerie Kuschill mit den "DanceKids" und deren mitreißender Einlage und einem Mitmachtanz. (AZ)