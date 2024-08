Sommerliches Open Air unterm Blätterdach von St. Johannes

Icon Vergrößern Einen perfekten Auftrittsort bot der Platz bei der St. Johanneskirche Foto: Thomas Pötschke Icon Schließen Schließen Einen perfekten Auftrittsort bot der Platz bei der St. Johanneskirche Foto: Thomas Pötschke

Die Veranstalter suchten und entdeckten ob der unsicheren Wetterlage ein wunderbar schattiges Plätzchen unter dem Blätterdach der großen Bäume südlich der St. Johanneskirche in Königsbrunn. Hier konnten die zahlreichen Besucher den Klängen des Pc-Orchesters und dessen Gäste, dem Stadtjugendorchester der Musikschule Königsbrunn lauschen.

Stadtrat Christian Toth moderierte charmant einfallsreich mit fundiertem Wissen gemeinsam mit der Querflötistin Fabienne Siegel vom jugendlichen Orchester das Konzert. Letztere nahm das Publikum mit Ihren persönlich verfassten und locker vorgetragenen Ansagen spürbar mit. Höhepunkt im Programm war sicher das zauberhafte Gesangssolo „Lenas Song“ von Opernsängerin Chris Munger, welches mit frenetischem Applaus goutiert wurde. „Let me entertain you“ von Robbie Williams, interpretiert vom Pc-Orchester entlockte Fabienne Siegel vom SJO ein „Wow!“, welches man ebenso bei den Melodien von „Aladdin“ und „Taylor Swift“ an die Jugend adressieren darf.

Die Dirigenten Sandra Möhring und Christoph Günzel harmonierten wunderbar mit ihren abwechselnd vorgetragenen vielfältigen Stücken und hatten dabei die fast 80 Musizierenden stets führend in der Hand. Dies zeigte sich beeindruckend bei der von den Zuhörern eingeforderten Zugabe „The greatest show“ aus dem Musical „The greatest showman“. Hier spielten beide Orchester ausgezeichnet gemeinsam und dies nach nur einer kurzen Probe. Kurze Schrecksekunde mit bangen Blicken zum Himmel: In der Generalpause des Stückes war ein deutliches Donnern zu hören – was für eine Choreografie! Gekühlte Getränke zur Erfrischung und Eis für die engagierten Jugendlichen rundeten den stimmungsvollen Auftritt auf der „Sommerbühne“ bei St. Johannes ab und entließ alle in die verdiente Sommerpause.