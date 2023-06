Königsbrunn

vor 32 Min.

Soziale Kompetenz und Belastbarkeit sind im Polizeiberuf gefragt

Plus Bei der Bereitschaftspolizei Königsbrunn haben junge Erwachsene einen ersten Einblick in ihre Ausbildung erhalten, die sie im September antreten werden.

Von Ute Blauert Artikel anhören Shape

Junge, motivierte Frauen und Männer, die Polizisten werden wollen, sind zu einem Berufsinformationsnachmittag bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn zusammengekommen. Sie stehen kurz vor dem Ziel: Die Einstellungsprüfung haben sie bestanden, wenn die Überprüfung ihrer Gesundheit positiv ausfällt, werden sie im September mit der Ausbildung beginnen.

Der Info-Nachmittag sollte den angehenden Auszubildenden und auch ihren Eltern oder Freunden einen Einblick in die Polizeiarbeit geben. Neben Informationen gab es Vorführungen, etwa der Einsatzfahrzeuge oder der Schießanlage. In der Sporthalle führten Auszubildende einen Hindernislauf vor, wie er während der Ausbildung trainiert wird. Anschließend spielten Auszubildende mit verteilten Rollen eine Szene, wie sie am Augsburger Hauptbahnhof stattfinden könnte: Die Polizei ist gerufen worden, weil jemand Fahrgäste anpöbelt. Zwei Polizisten wollen eine Personenkontrolle durchführen, doch die auffällige Person wehrt sich und bekommt Unterstützung von einem aggressiv auftretenden Freund. Ein Polizist ermahnt den Freund. Als dies nichts bewirkt, schubst er ihn gegen die Brust und ermahnt ihn noch einmal, diesmal jedoch mit sehr lauter Stimme. Die Umstehenden erschrecken und die Ausweiskontrolle kann durchgeführt werden. "Unsere wichtigste Waffe ist die Stimme", erklärt der Ausbilder. "Es ist erwiesen, dass es Menschen schwerfällt, mehrere Sinnesreize gleichzeitig zu verarbeiten. Wenn ich also jemanden berühre und gleichzeitig anbrülle, folgt immer ein Moment der Verwirrung, der mir hilft."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen