Spannende musikalische Reisen mit drei Blasorchestern in Königsbrunn

Glänzende Unterhaltung bieten das Vororchester der Musikschule, das Stadtjugendorchester und das Blasorchester Königsbrunn bei ihrem gemeinsamen Konzert.

Weit über 100 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Turnhalle der Grundschule Süd waren gespannt auf den ersten gemeinsamen Auftritt von drei Königsbrunner Blasorchestern, dem Vororchester der Musikschule, dem Stadtjugendorchester und dem Blasorchester Königsbrunn.

Die Jüngsten eröffneten das Konzert mit dem „Clog Dance“, auf Deutsch „Holzschuhtanz“. Dabei wurden die eigenen stampfenden Füße als Rhythmusinstrumente eingesetzt. Auch den Western-Sound von „Guns ´n‘ Cowboys“, die Klezmer-Impressionen um die Melodie von „Hava nagila“ und „Eviva Espana“, mit einem beherzten Olé-Ruf am Ende, wurden von den zwölf Kindern und Jugendlichen unter der Leitung von Evelyn Renner bravourös gemeistert.

Raumfüllender Klang des Blasorchesters in Königsbrunn

Das Stadtjugendorchester unter der Leitung von Christoph Günzel begeisterte das Publikum schon mit seinem ersten Stück, den „Angelic Celebrations“ von Randall D. Standridge. Bei den hymnischen Klängen konnte man leicht an singende, fliegende, tanzende Engel denken. Anschließend führten die Orchestermitglieder Fabienne und Pia mit ihrer humorvollen Moderation durch eine Reise zu berühmten Filmen. Startpunkt war das Star-Wars-Universum mit Musik aus „The Mandalorian“. Nächster Halt war die afrikanische Savanne, wo der „König der Löwen“ wohnt. Das Publikum durfte in der Musik von Elton John und Hans Zimmer schwelgen, von „Circle of Life“ bis „Can you feel the love tonight“. Weiter ging es zur Geschichte des Zirkuspioniers P.T. Barnum in „Greatest Showman“ und schließlich zum tollkühnen Helden „Shrek“, dessen Filmmusik aus bekannten Rocknummern besteht, etwa „I’m a Believer“ von den Monkees. Am Ende der Reise wurde das spanische „Oye Como Va“ temperamentvoll musiziert. Das Publikum hatte die Reise genossen und erbettelte sich mit lauten Rufen eine Fahrt zu den Kontinenten Esteros und Wessos, wo „Game of Thrones“ stattfindet, als Zugabe.

Das Blasorchester hatte als Auftakt nach der Pause ein gefühlvoll gespieltes „Stand by me“ von Ben E. King gewählt. Mit „Appalachian Overture“ von James Barnes wurde die Landschaft der Appalachen, einem Gebirgszug, der sich von Neufundland bis Alabama erstreckt, musikalisch dargestellt. Der füllende Sound des Orchesters führte die Fantasie zu forschen Gipfelstürmen und stillen grünen Tälern. Man meinte sogar, friedlich grasende Tiere zu sehen, die plötzlich aufgeschreckt werden und hastig fliehen. Lautstarker Beifall brach sich Bahn nach diesem spannenden musikalischen Ausflug. Saxofonistin und Moderatorin Lena Hoser kündigte zur Entspannung eine Polka namens „Zeitlos“ von Martin Scharnagl an. Man hätte sie kaum als Polka erkannt, so verträumt und sinfonisch ihr Klang.

Viel Applaus beim Konzert in Königsbrunn

Der Titel des folgenden Stücks klang ungewöhnlich: 10W-60. „Das ist der Name eines Maschinenöls“, erläuterte die Moderatorin. „Und zwar speziell für Hochleistungsmaschinen. Ob der Komponist dabei an das Tempo von Maschinen und der Musik gedacht hat oder an die Höchstleistungen der Solisten, ist nicht bekannt.“ Das Stück begann mit leichtfüßigem Swing, entwickelte sich in Richtung Blues, dann Jazz und bot einige kürzere Soli, jedes Instrument hatte seinen Auftritt.

Es steigerte sich in Dynamik und Tempo und schließlich zu mitreißenden Soloauftritten von Armin Weser an der Klarinette und Oliver Stahl am Schlagzeug. Der Applaus im Anschluss wollte kaum ein Ende nehmen. „In 45 Jahren Blasorchester habe ich so eine Musik noch nie gespielt“, verriet Vereinsvorsitzender und Hornist Walter Schuler in seinen Schlussworten dem Publikum. Er dankte dem Dirigenten des Orchesters, Wasyl Zakopets, auf dessen Initiative das Stück des jungen japanischen Komponisten Naoyo Wada einstudiert wurde.

Für eine gemeinsame Zugabe kam das Stadtjugendorchester noch einmal auf die Bühne und die rund 90 Instrumente beider Orchester intonierten den „Radetzky Marsch“.