Spaß beim Minigolf trotz Regen

Auch in diesem Jahr bereicherten „Frauen Union“ und „Junge Union“ das Königsbrunner Ferienprogramm mit einer Aktion. Die ehrenamtlich engagierten Politikerinnen Marcella und Lisa Wolf luden Kinder zum Minigolfspielen bei Wünschegg ein – bei freiem Eintritt.

Trotz wechselhaften Wetters konnte der Kurs am Vormittag wie geplant durchgeführt werden. Kurze Regenpausen wurden kreativ überbrückt: Gemeinsam spielten die Kinder Gesellschaftsspiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ und Riesenmikado, sodass die Stimmung durchgehend fröhlich und lebendig blieb.

Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung gab es als süße Überraschung ein Eis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Es ist uns wichtig, den Kindern in den Ferien schöne gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen – unabhängig vom Wetter“, betonten Marcella und Lisa Wolf.

