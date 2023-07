Königsbrunner sammeln Spenden für kroatische Kinder mit Behinderung

Eine Königsbrunner Abordnung übergibt übrig gebliebene Kuna an den Raber Verein "Pinokio".

Bei ihrem letzten Kroatienbesuch musste Claudia Deeney feststellen, dass sie ihre alten Kuna gar nicht mehr so einfach los wird. "Die Kuna hatten vielleicht noch einen Wert von zehn Euro, aber trotzdem hätte ich sie gerne noch umgetauscht." Dann kam der Königsbrunnerin eine Idee.

"Ich dachte mir, vielleicht haben auch andere Menschen noch irgendwo Geld in der ehemaligen Währung zuhause liegen. Statt es zu wegzuwerfen, könnten wir es doch für den guten Zweck sammeln", sagt Deeney. Eine gemeinsame Spendenaktion des Bündnisses "Gespür fürs Wir", des Rab-Forums und des Skiclubs Königsbrunn wurde ins Leben gerufen: Noch bis Freitag, 21. Juli, stehen im Café Gingko und in der Stadtbücherei Königsbrunn Gläser bereit, in die Scheine und Münzen gegeben werden können.

Königsbrunn pflegt regelmäßigen Austausch mit kroatischem Verein

Anlässlich der "Rabska Fjera 2023", ein traditionelles Mittelalterfest auf der Insel Rab, wird eine Abordnung der Stadt Königsbrunn und des Rab-Forums auf die kroatische Insel Rab reisen. Bei dieser Gelegenheit werden die gesammelten Kuna und gerne auch gespendete Euro an den Vorsitzenden des Vereins "Pinokio" übergeben. Der Verein, mit dem in Königsbrunn ein regelmäßiger Austausch gepflegt wird, kümmert sich seit vielen Jahren um Kinder mit Behinderung.

Das gespendete Geld kommt ohne Abzüge und persönlich übergeben bei dem Raber Verein an, der die Kuna verwenden kann, verspricht Claudia Deeney. Für die Spenden, egal ob Euro oder Kuna, könne sich jeder über selbst gemachte Glückswürmchen freuen. Diese liegen an den Abgabestellen zum Mitnehmen bereit und wurden von den "Stricklieseln" für diese Aktion gefertigt. (AZ)