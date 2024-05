Spiel und Spaß für ein reifes Publikum in Königsbrunn

Plus Beim Seniorenaktivtag in Königsbrunn gibt es Tipps zu Erster Hilfe sowie Betreutem Wohnen.

Kennen Sie den Barthel-Index? Oder den Possum-Score? Beim Seniorenaktivtag in Königsbrunn gab es Aufklärung zu einigen Begriffen aus dem Gesundheitswesen. Diesen besonderen Nachmittag veranstaltete die Stadt Königsbrunn zum vierten Mal, in Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch Senioren. Ältere Bürgerinnen und Bürger fanden sich im evangelischen Gemeindezentrum ein, um ein paar ganz auf sie zugeschnittene Stunden zu erleben.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von Otto Müller von der Arbeiterwohlfahrt Königsbrunn. „In Königsbrunn muss niemand einsam zu Hause bleiben“, sagte er. Bürgermeister Franz Feigl wollte von den Anwesenden wissen, wer älter als 75 Jahre sei – also mindestens so alt wie das Grundgesetz. Der gelernte Jurist betonte, wie wertvoll dessen Inhalt immer noch sei. „Das war ein toller Geburtstag, den wir letzte Woche feiern durften.“ Als Warm-Up gab es im Gemeindesaal eine Runde Gymnastik, geleitet vom Kneipp-Verein. Erika (82) und Herbert Wolf (89) machten sitzend mit, beide wohnen im Asternpark und waren mit ihren Rollatoren hergekommen. „Das lassen wir uns nicht entgehen“, betont das Ehepaar, „gemeinsam macht schließlich jede Aktivität viel mehr Spaß.“