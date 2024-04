Spielt Türkgücü eine Rolle in der Meisterfrage?

Am Mittwoch verlor Königsbrunn gegen den neuen Tabellenführer FC Thalhofen. Nun spielt Türkgücü gegen den Verfolger Cosmos Aystetten.

Der SV Türkgücü Königsbrunn kann die Restsaison ganz locker angehen. Für die Mannschaft geht es nur noch um einen möglichst guten Platz in der oberen Tabellenhälfte. Dennoch waren im Nachholspiel am Mittwochabend beim Tabellenzweiten FC Tahlhoifen keine Motivationsprobleme zu erkennen. Die 0:3-Niederlage sieht zwar klar aus, der Spielverlauf war es aber keineswegs. Letztlich entschied die Effizienz in der Chancenverwertung und ein fragwürdiger Elfmeter die Partie zugunsten der Ostallgäuer.

Die erste Türkgücü-Torchance hatte Baschar El Fayyad, dessen Schuss vom Thalhofer Torwart Lukas Kress gehalten wurde. Nach 18 Minuten schloss Dominik Dürr den ersten guten Angriff der Hausherren mit dem 1:0-Führungstreffer ab. Dennoch hatte Türkgücü bis zur Pause mehr vom Spiel. Auch nach dem Wiederanpfiff war die Partie ausgeglichen. Als in der 64. Minute der zuvor eingewechselte Gästeangreifer Luca Csauth beim Kopfball behindert wurde, entschied der Schiedsrichter zum Unverständnis von Türkgücü-Trainer Paolo Maiolo auf Elfmeter. Nicht nur für ihn sah die Situation nach einem ganz normalen Zweikampf aus.

Robin Volland trifft per Elfmeter zum 2:0

Robin Volland ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:0. Bei den Königsbrunnern kam Egor Keller nach Verletzungspause für David Miller in die Partie, aber den offensiven Aktionen fehlte nach wie vor der erfolgreiche Abschluss. Die beste Möglichkeit hatte der ebenfalls eingewechselte Kaan Dogan, dessen Kopfballaufsetzer von einem Thalhofer Verteidiger zur Ecke abgelenkt wurde.

In der 88. Minute machte Niklas Zeiler auf Vorlage von Robin Volland mit dem 3:0 dann den Sack zu. Mit diesem Sieg ist der FC Thalhofen zumindest vorläufig mit 58 Punkten an die Tabellenspitze vorgerückt. Der bisherige Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten hat aber nur einen Punkt Rückstand und noch ein Nachholspiel beim FC Wiggensbach auszutragen. Dennoch könnte der SV Türkgücü am kommenden Sonntag die Entscheidung um die Meisterschaft beeinflussen, wenn ebendiese Aystetter nach Königsbrunn kommen.

Türkgücü trifft auf Cosmos Aystetten

Der Favorit Cosmos hat aufgrund der beiden 1:1-Unentschieden gegen den SV Mering und im direkten Duell mit Thalhofen seinen komfortablen Vorsprung eingebüßt. Mit 77 erzielten Toren und dem besten Ligatorjäger Stefan Simonovic, der 25 Mal traf, kommt aber der gefährlichste Angriff der Liga ins Hans-Wenninger-Stadion. Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr statt.

FC Thalhofen – SV Türkgücü Königsbrunn 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Dürr (18.), 2:0 Volland (65./Foulelfmeter), 3:0 Zeiler (88.) - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Tim Bruckner.

SV Türkgücü Königsbrunn: Hopfenzitz – Özkan, Aydoan, El Fayyad, Karaduman, Miller (72. Keller), Strauß (52. Dogan), Akkurt, Lang, Nam, Kücük.