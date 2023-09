Sportlich-lässige Stimmung beim Beachvolleyballturnier

Verschiebung war die richtige Entscheidung: Am Sonntag herrschten optimale Bedingungen bei der Königsbrunner "Quattro-Mixed Stadtmeisterschaft".

Angenehm warme Temperaturen und leichter Sonnenschein boten optimale Bedingungen für die 13 angemeldeten Teams bei der Königsbrunner Beachvolleyball Stadtmeisterschaft 2023 auf dem Vorplatz zwischen Eishalle und Mercateum. Wobei die Zuschaueranzahl insgesamt am Turniertag üppiger ausfallen hätte können.

In den Liegestühlen rund um das mit Sand aufgeschüttete Spielfeld haben sich einige Zuschauer gemütlich niedergelassen, Kinder spielten miteinander und Sonnencremeduft lag in der Luft, als um 10 Uhr der erste Aufschlag der Vorrundenspiele über das Netz ging. Begleitet von motivierender Musik spielten, schmetterten, pritschten, baggerten und schlugen die jungen Frauen und Männer Partie für Partie den Ball übers Netz.

Beim Beachvolleyball ist kreativer Spielaufbau gefordert

Immer wieder waren verschiedene Aufschlagtechniken wie der Flatteraufschlag, der Tennisaufschlag oder der "Skyball" zu sehen, um für sein Team ein Ass zu erspielen. Beim Ass erhält die Mannschaft einen Punkt, wenn der Aufschlag ohne oder mit nur einer einzigen gegnerischen Berührung auf der gegnerischen Hälfte aufkommt. Aber um zu punkten, ist beim Beachvolleyball immer wieder kreativer Spielaufbau gefordert. Die Sportler motivierten sich mit eigenen Schlachtrufen und bestärkten sich durch Abklatschen. Für clevere Spielzüge und gekonnte Angriffsschläge ernteten die Spieler Applaus.

Das Siegerteam Edelstoff United mit Annika Heichel, Stefan Käser, Alexej Bolgert und Robert Klemm (von links). Foto: Helga Mohm

Gespielt wurde auf Zeit, sieben Minuten je Satz mit vier Spielern pro Mannschaft auf dem Feld, wobei mindestens eine Frau unter ihnen sein musste. Schiedsrichter stellte jede Mannschaft selbst aus einem spielfreien Team - ganz unkompliziert und pragmatisch. So zeigte sich auch die Sportlerszene am Turniertag. Robert Klemm vom Sieger-Team "Edelstoff United" verriet: "Ich bin erst gestern zum Team dazugestoßen und kannte die Mitspieler teilweise gar nicht."

Die Teams sporteln sieben Stunden lang im Sand

Insgesamt waren es knapp sieben Stunden, in denen sich die Sportler im feinen Sand bei lässiger entspannter Stimmung verausgaben. Nichtkundige Zuschauer und auch der eine oder andere vorbeikommende Zaungast fanden durch einfache klare Regeln rasch Gefallen am Spiel. Genauso wie die Sportler selbst: "Neben der sportlichen Aktivität und dem Spaß an der beliebten Sommer-Sportart ist das gemeinsame Miteinander einfach toll", sagten Jonas Simon und Julian Degen vom Team Kuhsee United. Das Titelverteidiger-Team ist in der Szene gut vernetzt und hat mit einer Petition am Kuhsee ein zweites Feld bei der Stadt Augsburg beantragt, verriet Katrin Lindemann.

Das Team Kuhsee United holte sich Platz zwei, von links: Julian Degen, Jonas Simon, Nils Pauli und Katrin Lindemann (vorne). Foto: Helga Mohm

Aufgrund der wetterbedingten einwöchigen Verschiebung mussten sieben Mannschaften terminbedingt absagen. Rückblickend betrachtet jedoch die richtige Entscheidung, denn einen Tag nach dem heftigen Hagelwetter wäre der Platz nicht bespielbar gewesen. Sebastian Köhler, Vorsitzender des BVC Königsbrunn, und sein rund zehnköpfiges Team blickten zufrieden auf einen reibungslos und - bis auf einen verstauchten Zeh - verletzungsfreien Turniertag.