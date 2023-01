Sportpark Königsbrunn: Nach acht Jahren Betrieb muss umgerüstet werden

Plus Das Sportzentrum West in Königsbrunn bietet mehreren Vereinen eine Heimat, aber auch Grund zum Ärger. Im Stadtrat wird jetzt deutlich, dass nachgebessert werden muss.

Im Herbst 2015 wurde das neue Funktionsgebäude im Sportpark West eingeweiht. Der TSV Königsbrunn, die Footballer der Ants haben dort ihre Umkleiden und Duschen, die Brunnenschützen ihre Schießanlage. Alle gemeinsam sowie die Stadt als Vermieter haben nun ein Problem: Das Gebäude verursacht enorm hohe Stromkosten, die aber nicht sauber abgerechnet werden können. Der Stadtrat hat das Problem nun besprochen. Dabei zeigte sich, dass eine Lösung nur mit weiteren Investitionen erreicht werden kann.