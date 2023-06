Springturnier auf Gut Fohlenhof in Königsbrunn

Der Reitverein Königsbrunn Gut Fohlenhof erwartet an diesem Wochenende bekannte Reiter aus ganz Bayern.

Endlich wieder zurück am gewohnten Termin: Beim Springturnier des Reitvereins Königsbrunn Gut Fohlenhof stehen die Jungen im Mittelpunkt. Zum einen die jungen Pferde, die sich hier für das Bundeschampionat qualifizieren können, sowie zum anderen jene, die sich ihre ersten Schleifen in schweren Springen schnappen. Turnierleiter Jürgen Afflerbach hat extra zwei Jungpferde-S für Sieben- und Achtjährige ausgelobt. Und selbstverständlich steht der reiterliche Nachwuchs im Fokus.

Am Freitag geht es um 9 Uhr mit einer Springpferdeprüfung A** los, ein schweres Springen ab 17 Uhr beendet den Turniertag. Am Samstag kann man ab 9 Uhr in einem Stilspringen der Klasse E um Platz und Sieg kämpfen, gefolgt von mehreren anderen Springen, bis um 16.30 Uhr die Jüngsten ihren großen Auftritt haben: Führzügelklasse. Ein S* beendet wieder den Tag. Am Sonntag stehen besonders die jungen Pferde im Mittelpunkt: Qualifikation für das Bundeschampionat der Sechsjährigen, Jungpferde S und schließlich gegen 15.30 Uhr das schwerste Springen des Turniers, der Große Preis von Königsbrunn, ein S** über 1,45 Meter mit Stechen.

Für Essen und Getränke ist gesorgt

Für die Verpflegung ist an allen Turniertagen gesorgt. Da sich die Anfangszeiten verschieben können, lohnt sich ein Blick auf die genaue Zeiteinteilung unter www.die-meldestelle.de.