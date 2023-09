Stadt Königsbrunn erhält den Digital-Award für gute Arbeit

Die Digitalisierung der Verwaltungen ist eines der großen Zukunftsthemen in Deutschland. Für ihre besondere IT-Arbeit wird die Stadt Königsbrunn ausgezeichnet.

Digitalisierung ist ein wichtiges Instrument, um Deutschland fit für die Zukunft zu machen. Das gilt auch für die kommunalen Behörden und Verwaltungen. Gerade dort geht jedoch vieles noch zu langsam. Die Stadt Königsbrunn hat sich schon vor längerer Zeit aufgemacht, das zu ändern.

Für die gute Arbeit, die der Leiter der Königsbrunner IT-Abteilung Manfred Birling und sein Team leisten, gab es jetzt den Digital-Award. Diese Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Im Rahmen der Fachmesse "Kommunale" stellte Birling das Konzept aus Königsbrunn vor und konnte die Fachjury überzeugen. Kernpunkt dabei ist das Projekt zur interkommunalen Zusammenarbeit in der Digitalisierung. In diesem Konzept, so Bierling, werde mehr in den Blick genommen, als nur die eigene Stadt. Vielmehr sei in Königsbrunn ein Konzept verfolgt worden, bei dem nicht nur die eigenen digitalen Angebote und Prozesse verbessert werden.

In Zukunft wird die Königsbrunner IT-Abteilung als Dienstleister auch andere Gemeinden betreuen. Denn gerade kleinere Gemeinden würden bei den Kosten, der Personalgewinnung und den vielfältigen fachlichen Anforderungen schnell an ihre Grenzen stoßen. Das seien genau die Bereiche, in denen Königsbrunn in Zukunft IT-Leistungen übernehmen werde. Dabei gehe es natürlich um Verwaltungsthemen und digitale Anwendungen, aber auch um die Betreuung der Informationstechnologie an den Schulen. Gerade hier sei durch eine Vereinheitlichung eine deutliche Verbesserung zu erreichen, da dort in den Schulen teilweise unterschiedliche Softwarelösungen eingesetzt würden.

Königsbrunn übernimmt IT-Dienstleistung für benachbarte Kommunen

Die kommunale Zusammenarbeit nehme ebenfalls Fahrt auf. Schon seit einigen Monaten wird die Verwaltungs- und Schul-IT der Lechfeldgemeinde Graben von Königsbrunn aus betreut. Im Rahmen der letzten Stadtratssitzung wurde die Übernahme der IT-Betreuung für die Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen, inklusive Kleinaitingen und Oberottmarshausen beschlossen. Wie Bürgermeister Franz Feigl erklärte, hätten bereits mehrere Gemeinden aus dem nahen Umfeld Interesse an dem Angebot bekundet.

Beim Digital-Award, der Königsbrunn offiziell im Rahmen einer Feier am 18. Oktober in Königsbrunn verliehen wird, geht es am Ende noch um die Platzierung im Ranking der teilnehmenden Städte über 20000 Einwohner. Hier ist Königsbrunn bereits unter den Finalisten. Die endgültige Entscheidung über die Platzierung fällt in einem öffentlichen Online-Voting, das ab sofort freigeschaltet ist. Nähere Informationen und der Link für das Voting sind auf der Homepage der Stadt Königsbrunn unter www.koenigsbrunn.de abrufbar.

