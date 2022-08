Königsbrunn

12:00 Uhr

Stadt Königsbrunn fördert neuen Blick auf den Lech im Naturmuseum

Plus Der Stadtrat fördert den Bau eines neuen Themenraumes im Naturmuseum Königsbrunn mit einer fünfstelligen Summe. Doch wie lange hat der Interimsstandort Bestand?

Von Adrian Bauer

Das Naturmuseum Königsbrunn soll einen neuen Raum bekommen. Der Königsbrunner Stadtrat unterstützt dieses Vorhaben mit maximal 58.000 Euro. Damit füllt das Museum nun einen weiteren derzeit noch leer stehenden Raum in seinem Interimsquartier in den Resten der ehemaligen Königstherme. Dass man dort ausziehen muss, wenn die neuen Kulturräume des geplanten Forums gebaut werden, ist Leiter Günther Groß klar. Doch der Aufwand lohne sich, weil man mit Blick auf ein Datum in zehn Jahren möglichst viel über den Lech informieren will.

