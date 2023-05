Stadt Königsbrunn macht mit beim regionalen Energiewerk

Plus Die Kommunen im südlichen Landkreis Augsburg wollen ein gemeinsames Kommunalunternehmen gründen. Es soll in Projekte mit erneuerbarer Energie investieren.

Die Stadt Königsbrunn wird sich am geplanten gemeinsamen Kommunal-Unternehmen (gKU) „Energiewerke Lech-Wertach-Stauden“ beteiligen, mit dem 18 Kommunen aus dem südlichen Landkreis Initiativen im Rahmen erneuerbarer Energien entwickeln wollen. Dies beschloss der Stadtrat am Dienstagabend gegen zwei Stimmen der AfD-Fraktion. Bürgermeister Franz Feigl erhält damit den Auftrag, sich bei der Ausarbeitung der Satzungs- und Vertragsunterlagen im Sinne der Brunnenstadt einzubringen.

„Es herrscht eine Goldgräberstimmung“, skizzierte Feigl markant die aktuelle Situation, „plötzlich treten große Energieunternehmen, aber auch Investment-Firmen und sogar Bausparkassen auf und erkundigen sich nach Standorten für Anlagen für Sonnenstrom und Windkraft.“ Um in Konkurrenz zu kapitalkräftigten Investoren mithalten zu können, wollen sich Kommunen des Begegnungslands Lech-Wertach, der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach“ (im Raum Schwabmünchen) sowie der Verwaltungsgemeinschaft Stauden zusammentun.