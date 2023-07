Stadt Königsbrunn muss neue Flüchtlingsunterkunft dulden

Plus Auch wenn der Bauausschuss weiterhin einstimmig gegen die neue Flüchtlingsunterkunft im Königsbrunner Gewerbegebiet Süd ist: Sie wird wohl trotzdem kommen.

Ein Flüchtlingsheim für knapp 80 Erwachsene und bis zu 15 unbegleitete Minderjährige ganz im Süden kann die Stadt Königsbrunn nicht verhindern. Es soll an der Richthofenstraße direkt neben einer Fertighaussiedlung entstehen, die die Stadt 2015 für mehr als 100 Flüchtlinge errichtet hatte. Das Landratsamt hat angekündigt, die Möglichkeiten der Baugesetzgebung auszuschöpfen und das fehlende gemeindliche Einvernehmen für dieses Projekt zu ersetzen. Davor konnte der Bauausschuss des Stadtrats in der jüngsten Sitzung erneut über den Bauantrag urteilen. Die Mitglieder lehnten ihn ohne Aussprache erneut einstimmig ab – das Projekt wird von der übergeordneten Behörde dennoch grünes Licht erhalten.

Dies hatte Bürgermeister Franz Feigl schon nach der ersten Beratung und Abstimmung am 20. Juni vorhergesagt. Damals hatten die Stadträte die Unterbringung von mehr als 200 Flüchtlingen in direkter Nachbarschaft abgelehnt. Die Linie der Stadt war bislang, solche Unterkünfte über das Stadtgebiet zu verteilen. Gegen die Entscheidung des Landratsamts hat die Stadt keine Handhabe. Denn eine gesetzliche Sonderregelung für die Schaffung von Flüchtlingsheimen ermöglicht, solche Projekte von einigen Auflagen des Bebauungsplans zu befreien. Das Landratsamt sah zudem keinen wesentlichen Konflikt mit nachbarlichen Belangen.