"Stadtentwicklung ist eine spannende Sache"

Plus Die Redaktion stellt die Referenten im Königsbrunner Stadtrat in einer Serie vor. Doris Lurz ist Referentin für Stadtentwicklung, Ortsbild und Verkehr.

Seit 2014 sitzt Doris Lurz für die Grünen im Königsbrunner Stadtrat. Im Jahr 2020 wurde sie dann zur Referentin für Stadtentwicklung und Ortsbild gewählt. Das Amt hat sie von Alwin Jung übernommen, der jetzt Referent für Umwelt, Natur, Klima und Energie ist. "Wir stimmen uns immer miteinander ab, denn die Bereiche Stadtentwicklung und Umwelt haben viele Überschneidungen." Es sei ihr besonders wichtig, Königsbrunn für die Zukunft gut aufzustellen. "Dabei muss man immer eine gesunde Entwicklung der verschiedenen Quartiere in der Stadt im Auge haben", sagt Lurz.

Es gelte, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bekommen. Das Angebot von bezahlbarem Wohnraum müsse in Einklang gebracht werden mit einem lebenswerten und gesunden Wohnumfeld. Vor allem gelte es, das Miteinander von Autoverkehr, Fahrrädern, Fußgängerinnen und Fußgängern zu verbessern. "Wir haben uns in der Vergangenheit zu sehr mit dem Autoverkehr beschäftigt. Andere Bereiche sind dabei zu kurz gekommen."