Königsbrunn

17:00 Uhr

Königsbrunner Stadträte lehnen dichte Bebauung bei mehreren Projekten ab

Plus Die Königsbrunner Stadträte stemmen sich gegen drei Projekte, bei denen Investoren Grundstücke sehr dicht bebauen wollen.

Von Hermann Schmid

Acht Reihenhäuser mit gemeinsamer Tiefgarage will ein Investor auf dem Grundstück Blumenallee 1 errichten, auf dem bis vor einigen Monaten noch ein alter Bauernhof stand. "Das ist viel zu viel für dieses Grundstück", stellte Doris Lurz (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses fest. "Das Problem haben wir an allen Ecken und Enden in unserer Stadt", fügte sie hinzu. Die Tagesordnung gab ihr recht. Bei drei Bauvorhaben stemmten sich die Bürgervertreter gegen die von Investoren angestrebte sehr dichte Bebauung mit Reihenhäusern.

