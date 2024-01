Königsbrunn

vor 31 Min.

Stadtrat nimmt geplante Änderung bei den Wasser-Beiträgen zurück

Plus Die Kriterien, nach denen entschieden wird, wie viel Grundstücksbesitzer für Wasser und Kanal bezahlen, wollte Königsbrunn schon 2018 ändern. Nun doch nicht.

Von Marco Keitel

Die Beiträge für Wasser und Kanal richten sich in Königsbrunn nach zwei Zahlen: der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche. Das sollte sich ändern. So hat es der Stadtrat zumindest beschlossen. Im Jahr 2018. Im damaligen Beschluss heißt es: "Der bisherige kombinierte Maßstab 'Grundstücksfläche und zulässige Geschossfläche' ist, soweit möglich, durch den ebenfalls kombinierten Maßstab 'Grundstücksfläche und tatsächliche Geschossfläche' zu ersetzen." Gezahlt werden sollte also nur noch für Fläche, die tatsächlich da war, nicht für die, die möglich wäre. Umgesetzt wurde das nicht. Soll es nun auch nicht mehr, wie der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung entschied.

Zuvor hatte der Werkausschuss einen Verzicht auf die neue Regel vorgeschlagen. Der Wechsel bedeute mehr Aufwand, als er Nutzen bringe. Bürgermeister Franz Feigl (CSU) sagte im Stadtrat: "Es bringt eigentlich niemandem einen Vorteil. Es kostet einen Haufen Geld und löst bei den Bürgern Unmut aus."

