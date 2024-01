Stadtwerke Königsbrunn planen mit einem Minus von einer halben Million Euro

Plus Neben Kosten für Abwasser und Wasser steht Königsbrunn womöglich vor einer Chemikalien-Herausforderung. Was den Bürgermeister dennoch optimistisch macht.

Mit einem Minus von knapp 600.000 Euro planen die Stadtwerke Königsbrunn für das Jahr 2024. Werkleiter Rudolf Willer stellte in der jüngsten Stadtratssitzung die anstehenden Projekte vor. Nicht nur die beschäftigen ihn aktuell. In ferner Zukunft sieht er Schwierigkeiten durch strengere Grenzwerte bei Chemikalien auf Königsbrunn zukommen.

Willer rechnet mit Einnahmen von rund 5,4 und Ausgaben von rund 6 Millionen Euro. Gut anderthalb Millionen werden wohl schon neue Wasserleitungen für ein Prozent der Gesamtrohrlänge der Stadt kosten. Für 905.000 Euro sollen etwa 670 Meter in der Haunstetter Straße zwischen Gotenstraße und Schäfflerstraße saniert werden. Insgesamt sollen Rohre auf einer Länge von 1,2 Kilometern erneuert werden. Dazu kommt die Abwicklung bestehender Projekte, etwa in der Sauerbruchstraße, wo die Bauarbeiten voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein werden und mit einer halben Million Euro zu Buche schlagen könnten.