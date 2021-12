Start der Straßenbahn: So sehen die neuen Buslinien in Königsbrunn aus

Plus Mit dem Start der Straßenbahn in Königsbrunn ändern sich auch die Buslinien. Wie die neue Planung aussieht und welche Auswirkungen die neue Linienführung hat.

Königsbrunn bekommt zusätzlich zur neuen Straßenbahn auch ein verändertes Busliniennetz. Das zeigt sich schon bei den Bezeichnungen: Statt der 7 steht bei den Linien innerhalb der Stadt nun die 8 vorne. Zudem wird das neue Netz ganz auf die Straßenbahn abgestimmt. Für die Menschen in der Stadt soll das Vorteile bringen. Wer aus Bobingen kommt, muss sich allerdings umstellen.