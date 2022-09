Königsbrunn

vor 33 Min.

Start ins Ausbildungsjahr: Dieser Beruf ist bei Jugendlichen gefragt

Michael Scharfen (links) und Abdihakim Mohamed lernen den Beruf Kfz-Mechatroniker. Jaqueline Grella erklärt in der Königsbrunner Werkstatt das Innenleben unter der Motorhaube.

Plus Viele Unternehmen suchen derzeit händeringend Nachwuchs. Trotzdem gibt es Berufe, die immer gerne gelernt werden. So war der erste Ausbildungstag für Jugendliche in Königsbrunn.

Von Jana Korczikowski

"Mein Vater ist total von Autos begeistert und meine Mutter hat sogar schon mal etwas mit Kfz-Mechanik gemacht. Ich bin einfach damit aufgewachsen", sagt die 17-jährige Lisa Heidler. Sie beginnt ihre Ausbildung zur Mechatronikerin für System- und Hochvolttechnik bei Nutzfahrzeugen bei Mercedes Medele Schäfer – heute ist ihr allererster Arbeitstag. "Ich bin gespannt auf die Ausbildung. Weil ich aber ein halbes Jahr lang einen Mechatronik-Grundkurs gemacht habe, weiß ich schon einiges." Bei dem Königsbrunner Autohaus wird sie in Zukunft vor allem Lkw reparieren. Ein seltener Ausbildungsberuf bei jungen Frauen.

