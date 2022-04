Königsbrunn

vor 51 Min.

Stefan Mross: Darauf können sich Schlagerfans in Königsbrunn freuen

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross treten am 8. April in Königsbrunn auf.

Plus Schlagerstar Stefan Mross hat in den vergangenen Monaten viel Erfahrung mit Corona-Auflagen gesammelt. Darum ist der Auftritt in Königsbrunn auch etwas Besonderes.

Von Adrian Bauer

Herr Mross, Sie reisen mit ihrer Frau Anna-Carina Woitschack und weiteren Musikern bei Ihrer "Immer wieder sonntags"-Tour durch Deutschland. Wo erreiche ich Sie gerade?



Stefan Mross: Wir spielen ein Konzert in Leipzig und haben vorher noch meine Schwiegereltern besucht. Am 3. April sind wir noch in Gersthofen. Wir freuen uns schon sehr auf das Konzert in Königsbrunn. Ich habe Fotos von früheren Veranstaltungen gesehen, da war ja prima Stimmung in der Eissporthalle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

