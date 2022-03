Stefan Mross, Oli P.: Schlagerstars kommen zum Festival nach Königsbrunn

Plus Stefan Mross, Oli P. und "Die Draufgänger" kommen im April in die Eisarena Königsbrunn. Die Organisatoren vom EHC wünschen sich noch ein paar Corona-Lockerungen.

Ein bisschen Mut erfordert es schon, in diesen Zeiten ein zweitägiges Musikspektakel zu organisieren. Das gibt Tim Bertele, der Vorsitzende des EHC Königsbrunn auch unumwunden zu. Doch die Organisatoren des "EHC Happy Weekend" sind guten Mutes, dass ihr geplantes Event am 8. und 9. April tatsächlich eine fröhliche Party wird. Bekannte Namen wie Oli P. oder Stefan Mross sollen sich als Zugpferde erweisen. Bei den Corona-Maßnahmen hofft man beim EHC auf ein paar weitere Lockerungen.