Stehende Ovationen für das Jugendsinfonieorchester

Das Odeon-Jugendsinfonieorchester München begeisterte die Zuhörer des Dreikönigskonzerts in Königsbrunn.

Noch vor dem ersten Ton des Odeon-Jugendsinfonieorchesters München war eine positive Spannung und kollektive Vorfreude auf das kulturelle Königsbrunner Großereignis zu spüren, das nach drei Jahren erstmals wieder zum traditionellen Zeitpunkt stattfinden konnte. Vor einem halben Jahr war man am gleichen Ort zusammengekommen, um das damals verschobene Konzert vom Dreikönigstag 2022 nachzuholen.

Eine Umfrage unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ergab ein klares Bild: Der Termin am Jahresanfang soll beibehalten werden. „Ein Neubeginn, der an die Tradition angeknüpft“ oder „das festlich Besondere zu Jahresbeginn“ und „das große Zusammenkommen nach der Weihnachtszeit“ mit dem anschließenden Umtrunk wurden beispielsweise genannt. Für Petra Kramer wird bei diesem Konzert auch immer „eine große gemeinschaftliche Beschwingtheit ausgelöst, die einem Zuversicht zu Jahresbeginn vermittelt“, erklärte sie und führte weiter aus: „Dieses Jahr war ich besonders beeindruckt von der Virtuosität der jungen Musiker, wie sie diese anspruchsvolle Musik wiedergaben.“

Grandioses technisches Können

Das war unisono der Eindruck der Zuhörer, die ihre Begeisterung mit frenetischem Beifall, Bravorufen und stehenden Ovationen bekundeten. Zu Beginn von „Las Americas - eine Reise in das musikalische Herz des Kontinents“ stand mit Arturo Márquez der Argentinische Tango im Vordergrund. Bereits da zeigten die jungen Musiker und Musikerinnen unter Leitung von Julio Doggenweiler Fernández ihr grandioses technisches Können an ihren jeweiligen Instrumenten. Scheinbar mühelos leicht und mit einer großen Spielfreude imponierten sie bei den vielen Tempus- und Rhythmuswechseln, die oft gegenläufig gesetzt dann doch wieder in Harmonie endeten.

Die hochgradige Musikalität zeigte sich dann vor der Pause in dem halbstündigen Vortrag von Astor Piazzollas Vier Jahreszeiten, bei welchen die südamerikanische Musik durchwoben ist von Einflüssen klassischer europäischer Werke beispielweise von Vivaldi und Bach. Höchste Ansprüche wurden hier nicht nur an den virtuosen Soloviolinisten, vielfacher Preisträger und stellvertretender Konzertmeister bei den Münchner Philharmonikern, Iason Keramidis, gestellt. Besonders sind auch die erste Cellistin mit ihrem zu Tränen rührenden Solovortrag und die Konzertmeisterin positiv hervorzuheben. Aber eigentlich gab es viele orchestrale und solistische Darbietungen, die erwähnenswert wären.

Soloviolinist Iason Keramidis begeisterte mit seinem Spiel bei Astor Piazzollas "Les Estaciones Portenas". Foto: Andrea Collisi

In den Dienst der Komposition

Insgesamt überzeugte gerade das auffallend harmonische Zusammenspiel einzelner musikalischer Persönlichkeiten des gesamten Ensembles. Ein Merkmal war, wie die musikalische Brillanz einzelner Instrumentenpartien herausgearbeitet war, ohne sich persönlich zu inszenieren. Damit stellte man sich in den Dienst der Komposition, was nicht jedes Orchester beherrscht und sicher vom Dirigenten geprägt und gefördert wird. Einigen Zuhörern fiel gerade dies positiv auf. Auch Bruni Wiater empfand die „außergewöhnlich hohe Qualität“ der 70 zwischen 15 und 25 Jahren jungen Musiker und unterstrich: „Ich kann mich nicht erinnern, und gehe viel in Konzerte, dass ich einen solch musikalisch virtuosen wie auch einfühlsamen Vortrag eines noch so jungen Orchesters erlebt habe.“

Der 28-jährige Gymnasiallehrer, Florian Bachmayr kam extra aus Kempten, da er auch schon zu früheren Zeiten mit seiner Mutter und Oma regelmäßig das Dreikönigskonzert besucht hat. Er fand vor allem den zweiten Teil des Konzerts – mit den Liedvorträgen – zauberhaft und stimmlich glänzend vorgetragen. Tatsächlich gab es stehende Ovationen und erneut Bravorufe, es war zu spüren, dass hier fast alle überwältigt waren von dem Glanz und der Klasse der Künstler. Max Wellner, der Zweite Bürgermeister, formulierte es bei der offiziellen Danksagung so: „Da haben wir den kulturellen Höhepunkt des Jahres 2023 gleich zu Anfang erlebt.“

Durch das Programm führte der Kabarettist, Autor und Künstlerische Leiter des Theaterschiffs Hamburg, Michael Frowin. Er war von der Geschäftsführung des Odeon München angefragt worden. Nicht alle Besucher empfanden es wie Matthias Lorentzen aus Augsburg, der „das Konzert insgesamt wunderbar sowie kurzweilig durch die passende Auflockerung des Kabaretts“ erlebte. Frowin spielte auf die Internationalität der Musiker und die Vielfalt der Kompositionen sowie die verschiedenen kulturellen Ursprünge der Komponisten aus dem Konzertprogramm an und streifte unter anderem auch das Migrationsthema. Dabei ging er kabarettistisch auf die vielfache Forderung, diejenigen, die kämen, sollten erst einmal Deutsch sprechen lernen, ein. Auf seine dann ausführlichen Sätze zur Frage, was denn gutes Deutsch sei, dabei das Barische wie später auch noch das Rheinländische karikierend, kamen laute Zwischenrufe „aufhören“ oder "Musik, Musik“.