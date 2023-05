Stehende Ovationen für den Königsbrunner Posaunenchor

Beim Konzert zum 90-jährigen Bestehen des Königsbrunner Posaunenchors erhielt Erwin Seiler den längsten Applaus. Das hatte einen besonderen Grund.

Der Königsbrunner Posaunenchor hat häufig die Aufgabe, einen Gottesdienst musikalisch zu umrahmen. Zur Feier seines 90-jährigen Bestehens stand er jedoch selbst im Mittelpunkt, bei einem Festkonzert am Muttertag.

In der voll besetzten St. Johannes-Kirche präsentierten die Musikerinnen und Musiker ihr breit gefächertes Können. Auf eine Fanfare von Thomas Riegler zu Beginn folgten unter anderem ein festliches Rondeau von Jean-Joseph Mouret, der Gospelsong "He's got the whole World" oder das fröhliche "Hava nagila", jeweils in einer flotten Version mit Richard Wolf am Schlagzeug. Einen stillen Höhepunkt des Konzerts bildete die Arie "Bist du bei mir, geh' ich mit Freuden" von Johann Sebastian Bach, solistisch vorgetragen von Matthias Häussler an der Posaune und begleitet von Maria Schemm an der Orgel. Dekanatskantorin Maria Schemm ist auch die Leiterin des Posaunenchores. Sie wechselte sich am Dirigierpult ab mit Horst Günzel, der die kleine Besetzung des Posaunenchors leitet. Durch das Programm führte Stadtrat Christian Toth.

Publikum durfte beim Konzert des Königsbrunner Posaunenchors mitsingen

Bei einer bekannten Melodie aus dem 17. Jahrhundert, dem Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel, war das Publikum eingeladen, den modernen Text "Möge die Straße uns zusammenführen" mitzusingen. Das Stück "Jolly up your Life" von Ingo Luis im Big-Band-Stil wurde vom Publikum besonders begeistert aufgenommen. Den längsten Applaus aber erhielt Erwin Seiler.

Er saß im Publikum, nachdem er viele Jahre selbst musiziert hatte, und zwar mit allen Chorleitern, die der Posaunenchor in den 90 Jahren seines Bestehens hatte, wie Sabine Leimer, die Vorsitzende des Posaunenchors, erklärte. Sie ehrte Seiler mit einer Urkunde für seine 70-jährige Zugehörigkeit zum Posaunenchor. Den überaus passenden Abschluss bildete der hymnisch gespielte Song "Music was my first Love" von John Miles. Es folgten jubelnder Beifall und stehende Ovationen.

