Königsbrunn

Platz für 1000 Menschen: Steht das Baugebiet in Königsbrunn auf der Kippe?

Plus Seit fünf Jahren entwickelt die Stadt Königsbrunn das neue Baugebiet am östlichen Stadtrand. Jetzt will ein Grundbesitzer nicht mehr mitmachen. Das hat Folgen.

Von Adrian Bauer

Königsbrunn will in Richtung Osten wachsen, das ist seit fünf Jahren beschlossene Sache. Seitdem arbeitet die Stadtverwaltung an der Umsetzung des neuen Baugebiets. Es gab Gespräche mit den 95 Miteigentümern, darunter einige Erbengemeinschaften, um alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Es wurden Fragen zu Erschließung, Versorgung und Naturschutz geklärt und alle Planungen in einen Bebauungsplan und entsprechende Verträge gegossen. Nun hat ein Grundbesitzer erklärt, er habe kein Interesse mehr an der Entwicklung seiner Fläche, eine weitere Partei hat sich noch nicht entschieden. Der Königsbrunner Stadtrat muss nun in seiner Sitzung am Dienstag, 11. Oktober, klären, wie man damit umgehen möchte. Infrage kommen Umplanungen oder sogar eine komplette Einstellung des Projekts.

