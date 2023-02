Königsbrunn

18:30 Uhr

Stephan Zinner und Peter Pichler reisen zu den Wurzeln des Blues

Plus Die beiden Musikkabarettisten präsentieren ihr Programm „Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich“ im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes.

Von Sabine Hämmer





"Endlich mal wieder ein volles Haus", freute sich Sonja Michalski, Vorsitzende von KliK (Kultur lebt in Königsbrunn) anlässlich der Begrüßung der beiden Musiker und Schauspieler, Stephan Zinner und Peter Pichler am Samstagabend im evangelischen Gemeindezentrum. "Nach zwei coronabedingten Absagen klappt nun, auf den dritten Anlauf, für unsere 200 Gäste diese sicherlich spannende Reise zu den Wurzeln des Blues" so Michalski.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

