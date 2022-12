Stimmungsvolles Ambiente am Königsbrunner Rosenpark

Das zehnte Weihnachtsfunkeln kommt nach der Corona-Pause wieder gut an.

Leckereien, Märchen im warmen Café, Tanzeinlagen von Kindern der Tanzgalerie Kuschill, stimmungsvolle Weihnachts- und Seemannslieder, vorweihnachtliche Weisen, gespielt vom Evangelischen Posaunenchor: Das alles war beim Weihnachtsfunkeln auf dem Parkplatz am Rosenpark zu erleben. Wegen der Corona-Pandemie konnte es in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden.

Tief verschneit und stimmungsvoll beleuchtet

Viele Gäste kamen in die tief verschneite, stimmungsvoll beleuchtete kleine Budenstadt. Dort genossen sie neben kulinarischen Köstlichkeiten zum Aufwärmen auch Heißgetränke wie die "Steife Brise". Gewerbetreibende rund um den Rosenpark, freie Künstler und Vereine, die Grundschule Süd oder auch der Eishockeyclub EHC, hatten die Möglichkeit, ihre Waren wie handgefertigte Glücksschafe, kreative Topfbürsten und Kerzen in nostalgischen Kaffeetassen anzubieten, oder das musikalische Programm mitzugestalten. "Ein Teil des diesjährigen Erlöses fließt auch heuer wieder an einen wohltätigen Zweck", sagte Veranstalter Christian Toth. Diesmal wird die Integrationswerkstatt Faribag bedacht.

Nicht nur mit kräftigem Seemannspunsch, auch mit stimmungsvollen Liedern bereicherte der Königsbrunner Seemannschor das bunte Marktprogramm. Foto: Sabine Hämmer

Applaus für den Seemannschor

"Das Weihnachtsfunkeln versteht sich als beliebter Treffpunkt für Nachbarn, Freunde und ganze Familienverbände", sagte Bürgermeister Franz Feigl, der gemeinsam mit dem Chor der Kita St. Elisabeth die Eröffnung gestaltete. Er bedankte sich beim Veranstalter und den Akteuren für deren Engagement bei sehr frostigen Temperaturen. Großen Applaus gab es für das Königsbrunner Urgestein, den Seemannschor.

Mit einem bunten Reigen aus sehnsuchtsvollen und flotten Seemannsliedern, begleitet von stimmungsvollen Akkordeon- und Gitarrenklängen, wurde vom reiferen Publikum sogar ein wenig mitgeschunkelt. Den musikalischen Ausklang am Samstagabend gestaltete der Evangelische Posaunenchor. Vorweihnachtliche Weisen stimmten gekonnt auf das nahe Weihnachtsfest ein.