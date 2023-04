Königsbrunn

09:51 Uhr

Straßenbahn: Aggressiver Fahrgast mit Haftbefehl gesucht

Artikel anhören Shape

Von der Straßenbahn in Königsbrunn ging es am Dienstagabend direkt in den Arrest. Danach muss ein 70-Jähriger ins Gefängnis.

Ein Nachspiel hatte ein Einsatz der Polizei am Dienstagabend in Königsbrunn: Ein aggressiver Mann wollte die Straßenbahn am Königsbrunner ZOB nicht verlassen. Der Fahrer hatte ihn dazu aufgefordert und dann die Polizei gerufen. Eine Überprüfung des 70-Jährigen ergab, dass er mit Haftbefehl gesucht wird. Der Grund: Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von rund 1500 Euro wegen Schwarzfahrens nicht bezahlt. Er wurde verhaftet und in den Arrest im Polizeipräsidium Schwaben Nord gebracht. Von geht es in eine Justizvollzugsanstalt: Dort muss er 70 Tage seine Strafe verbüßen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Lichtenfels Raub mit Pfefferspray: Zwei Männer verhaftet

Themen folgen