Anwohner der Linie 3 protestieren gegen nächtliche Lärmschutz-Arbeiten

Plus Die Stadtwerke Augsburg wollen die Lärmprobleme der Anwohner der Linie 3 in Königsbrunn mit einer nächtlichen Schleifaktion mildern. Doch das gefällt nicht jedem.

Die Straßenbahn rollt seit gut vier Monaten nach Königsbrunn. Die Stadtwerke Augsburg sind mit dem Start grundsätzlich sehr zufrieden. Offen bleibt nur das Lärmproblem für die Anwohner. Sowohl im Bereich zwischen der Haltestelle Königsbrunn-Zentrum und Mindelheimer Straße als auch im Wohngebiet entlang der Kemptener Straße beklagen Menschen über klapperndes Geschirr in den Regalen und verstärkte Geräuschentwicklung bei manchen Bahnen. Als erste Maßnahme wollen die Stadtwerke nun die Gleise noch einmal abschleifen, beginnend in der Nacht zu Mittwoch. Doch gegen die nächtliche Aktion gibt es Widerstand.