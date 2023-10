Straßenbahnlärm in Königsbrunn: Wie es jetzt weitergeht

Plus Bei einer Infoveranstaltung gab es kürzlich Ergebnisse über das Ausmaß der Lärmbelästigung sowie Möglichkeiten einer Linderung. Jetzt folgt ein weiterer Termin.

Von "Schienensingen" und "Kurvenquietschen" war die Rede, als Anfang Oktober interessierte und betroffene Bürger zu einer Informationsveranstaltung der Stadt Königsbrunn kamen. Dabei wurde eruiert, wie stark die Lärmbelästigung für die Anwohner wirklich ist und welche Maßnahmen getroffen werden könnten, um die Situation an der Straßenbahnlinie 3 zu verbessern. Die Ergebnisse wurden nun dem Stadtrat vorgestellt und das weitere Vorgehen beschlossen.

Darko Petkovic, Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamtes, erläuterte, dass vor allem die Stellen "Mindelheimerbogen" und "Ammerseebogen" auf der Strecke zwischen Augsburg und Königsbrunn problematisch seien. Auch wenn gewisse Vorkehrungen getroffen worden seien, um lärmarm zu bauen, etwa die Installation von dämpfenden Rasengleisen mit tief liegender Vegetationsebene, der Einbau sogenannter hochelastischer Zwischenlagen oder die Errichtung von Schallschutzwänden sowie eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 auf 30 beziehungsweise 40 km/h, gibt es gerade in den Kurven ein störendes Quietschen oder auch ein Singen der Straßenbahnen.