Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Königsbrunn streicht Geschwisterrabatt: Eltern kämpfen gegen hohe Betreuungskosten und finanzielle Belastung

Königsbrunn

„Schallende Ohrfeige für alle Eltern“? Darum gibt es in Königsbrunn keinen Geschwisterrabatt mehr

Seit September zahlt Königsbrunn nicht mehr für die Betreuung von Kindern mit älteren Geschwistern. Wie die Stadt das begründet und was eine Mutter dazu sagt.
Von Marco Keitel
    • |
    • |
    • |
    Viel Geld hat die Stadt Königsbrunn bislang für die Kinderbetreuung für Eltern mit mehr als einem Kind beigesteuert. Nun nicht mehr.
    Viel Geld hat die Stadt Königsbrunn bislang für die Kinderbetreuung für Eltern mit mehr als einem Kind beigesteuert. Nun nicht mehr. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    „Eine schallende Ohrfeige für alle Eltern“: So bezeichnet eine Mutter aus Königsbrunn das Streichen des sogenannten Geschwisterrabatts. Manche Familien müssen seit September hunderte Euro mehr pro Monat für die Betreuung ihrer Kinder zahlen als bisher. Grund dafür ist, dass die freiwillige Familienförderung gestrichen wurde. Das hat der Hauptausschuss in Königsbrunn im Juli beschlossen. Die Stadt führt mehrere Gründe für diesen Schritt an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden