Streit am Ilsesee: Aggressiver Mann trägt Axt bei sich

Ein Mann streitet sich am Ilsesee heftig mit einem anderen Mann. Weil er eine Axt bei sich trägt, rufen Passanten die Polizei. Wie sie den Aggressor beruhigten.

Der Streit zweier Männer am Ilsesee hat am Sonntagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 35-Jähriger hatte wüste Drohungen gegen einen 60-Jährigen ausgestoßen. Weil er eine Axt bei sich trug, riefen andere Badegäste am bestens besuchten Seeufer die Polizei zu Hilfe. Weil eine Waffe im Spiel war, rückten die Einsatzkräfte gleich mit etwa zehn Einsatzfahrzeugen an.

Die Polizistinnen und Polizisten fanden die Streithähne, von einer Axt war zunächst nichts zu sehen. Der 35-Jährige hatte sich aber überhaupt nicht beruhigt und bedrohte seinen Kontrahenten auch im Beisein der Polizei heftig. Erst als die Einsatzkräfte ihm mit dem Taser drohten, änderte sich die Stimmung. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde in den Arrest gebracht. Was der Auslöser für den Streit war, konnten die Beamten in der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Augsburg nicht beantworten. Klar ist, dass der 35-Jährige mit etwa 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war.

Aggressiver Mann am Ilsesee hat Axt und ein Messer dabei

In solchen Fällen sei es üblich, gleich mit einer größeren Zahl an Einsatzkräften anzurücken, um sich schnell einen Überblick über die Situation verschaffen zu können, berichtet die Polizei. Bei dem Einsatz waren auch Beamtinnen und Beamte der Einsatz-Hundertschaft der Bereitschaftspolizei dabei. Die Axt fanden Polizisten einige Meter abseits an einem Baum. Warum der 35-Jährige sie mitgebracht hatte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Bei einer Durchsuchung des Festgenommenen wurde außerdem ein Messer gefunden. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt.