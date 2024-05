Streit eskaliert: Jugendlicher benutzt Abwehrspray

Während ein 23-Jähriger zu viel Blut im Alkohol hat und gewalttätig wird, versprüht ein Jugendlicher nach einem Streit am Brunnenzentrum Tierabwehrspray.

Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei. Einige Zeitgenossen werden bei allem Lebensgefühl, das einem der Wonnemonat schenkt, auch übermütig. Das beweisen die aktuellen Vorfälle aus Königsbrunn.

Am Brunnenzentrum in Königsbrunn gerieten laut Polizei einige Jugendliche in Streit. In dessen Verlauf setzte ein 15-Jähriger ein Tierabwehrspray gegen einen Kontrahenten ein. Während sich Letzterer entfernte, brachte der 15-Jährige weitere Jugendliche gegen sich auf.

Vater mischt sich ein und tritt mit Fuß zu

Zwei 15- und 16-jährige Mädchen bedrängten den Burschen. Daraufhin soll sich dessen Vater ins Geschehen eingemischt und eines der Mädchen durch einen Fußtritt verletzt haben. Damit nicht genug: Der 15-Jährige sprühte dem Mädchen auch noch Tierabwehrspray ins Gesicht. Ein Rettungswagen versorgte das Mädchen. Die gesamte Auseinandersetzung wurde von mehreren Passanten beobachtet. Gegen die Beteiligten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

23-Jähriger rastet aus

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Samstagabend in Königsbrunn. Laut Polizeibericht war es zunächst vor einer Arbeiterunterkunft in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn zu einem Streit zwischen mehreren Bewohnern gekommen. Den Worten folgte dann rohe Gewalt: Ein 23-jähriger Mann nahm ein Glaselement und schlug damit die Eingangstüre der Unterkunft ein. Anschließend stieg er in ein Auto und fuhr davon.

Alkoholtest mit deutlichem Ergebnis

Nach dem Vorfall wurde die Polizei verständigt. Eine Streife kam zur Arbeiterunterkunft und nahm den Sachverhalt auf. In diesem Augenblick kam der 23-Jährige im Auto um die Ecke. Die Polizei hielt seine Personalien fest. Ein Alkotest zeigte ein deutliches Ergebnis: über 1,7 Promille Alkohol im Blut. Deshalb musste der Mann anschließend zur Blutentnahme. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr.